Президент Того принял главу Арабского банка эконом развития в Африке

Встреча президента Тоголезской Республики Фора Гнассингбе и генерального директора Арабского банка экономического развития в Африке (BADEA) Сиди ульд Таха прошла 21 октября, сообщает пресс-служба президента Того.
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