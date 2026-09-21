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Воронежские новости

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Избирком раскрыл предварительные расклады по выборам в Госдуму в Воронеже

Избирком раскрыл предварительные расклады по выборам в Госдуму в Воронеже

Судя по данным Центризбиркома, расклад во всех одномандатных округах региона оказался единообразным: победу одерживает представитель «Единой России», на втором месте идет кандидат от КПРФ, а третью строчку занимают «Новые люди».

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