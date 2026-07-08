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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джастин Бибер выступит на шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Джастин Бибер выступит на финале чемпионата мира-2026. Канадский певец станет одним из хедлайнеров музыкального шоу в перерыве финального матча вместе с Шакирой, Мадонной и BTS.

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