47-летняя Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала

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Колумбийская певица Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала GQ Spain. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.