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SPLETNIK

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Гастроблогер Илья Трапезник объявил "исчерпанным" конфликт с ресторатором Антоном Пинским после драки

Гастроблогер Илья Трапезник объявил "исчерпанным" конфликт с ресторатором Антоном Пинским после драки

Гастроблогер Илья Трапезник, который подрался с ресторатором Антоном Пинским на перезапуске столичного ресторана "Vаниль", объявил конфликт с ним "исчерпанным".

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