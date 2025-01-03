Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Российские военные сбили над Прохоровским районом несколько воздушных целей. В результате атаки ВСУ ранения получил один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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