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Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Российские военные сбили над Прохоровским районом несколько воздушных целей. В результате атаки ВСУ ранения получил один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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