Медвежьи проблемы: только ли Камчатка?

Медвежья охота на Камчатке была популярна во все времена. С приходом сюда человека, вооружённого огнестрельным оружием, медведь стал обычной добычей охотников, мясо его широко употреблялось в пищу, а шкуры шли в уплату налогов и использовались в хозяйстве как кожевенное сырьё.
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