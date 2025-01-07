Медвежьи проблемы: только ли Камчатка?

Медвежья охота на Камчатке была популярна во все времена. С приходом сюда человека, вооружённого огнестрельным оружием, медведь стал обычной добычей охотников, мясо его широко употреблялось в пищу, а шкуры шли в уплату налогов и использовались в хозяйстве как кожевенное сырьё.