stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

4 подписчика

The Alters: Last Variable. Трубы бурлят

The Alters: Last Variable. Трубы бурлят

Новый сюжет, новые механики, новые Яны!. А ещё терраморфинг, карточки, ТРУБЫ… Кстати, вы знали, что: терраформировáние, но терраформи́рованный, но террафо́рминг, но терраформирова́ть… Как вообще это запомнить, когда тут четыре совершенно рандомных ударения?! .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии