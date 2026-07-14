The Alters: Last Variable. Трубы бурлят

Новый сюжет, новые механики, новые Яны!. А ещё терраморфинг, карточки, ТРУБЫ… Кстати, вы знали, что: терраформировáние, но терраформи́рованный, но террафо́рминг, но терраформирова́ть… Как вообще это запомнить, когда тут четыре совершенно рандомных ударения?! .