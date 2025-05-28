В правительстве объяснили выгоду России от низких цен на газ для ближайших соседей

Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук в интервью «Российской газете».
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