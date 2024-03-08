Скрывается, говорит о военных и теряет миллионы: куда делась Ивлеева после голой вечеринки

Ещё пару месяцев назад историей Насти Ивлеевой восхищались все провинциалки. Девушка из деревни Разметелево покорила столицу, заработала себе на автопарк из спорткаров, получала по 500 млн в год… но после случилась «голая вечеринка», которая поставила крест на карьере телеведущей.