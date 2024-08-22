Детские показательные выступления по серфингу пройдут 23 августа в рамках «Территории будущего. Москва 2030»

В столице проходит масштабный форум-фестиваль «Территория Будущего. Москва 2030». Одной из главных площадок фестиваля стал парк искусств Музеон, где на локациях программы мэра «Мой Район» разместились спортивные объекты.
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