Интересно, что со стороны хохла почти исчезли восторги по поводу «подготовки подразделений в странах НАТО».
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Интересно, что со стороны хохла почти исчезли восторги по поводу «подготовки подразделений в странах НАТО».
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