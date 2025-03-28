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Прогноз короткий: упадем!

Прогноз короткий: упадем!

В ведущем аналитическом агентстве «Автостат» полны пессимизма на текущий год. Чтобы точнее описать происходящее, генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков приводит строки Сергея Есенина: «…а мой удел катиться дальше вниз».

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