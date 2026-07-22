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Царьград

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Сапёр рассказал, какие предметы минируют ВСУ: в списке еда, сигареты и игрушки

Сапёр рассказал, какие предметы минируют ВСУ: в списке еда, сигареты и игрушки

Сапер Турист рассказал, как ВСУ охотятся на мирных жителей, минируя еду и детские игрушки.Украинские военные минируют не только технику и снаряжение, но и вещи, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни.

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