Налоговики доказали долг свердловского экс-актива «Реновы»

Арбитражный суд удовлетворил иск налоговой службы к компании «ЕЗ ОЦМ – Трейд», которая является частью АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ), ранее принадлежавшего ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.
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