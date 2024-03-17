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Овечкин – 3-я звезда матча с «Ванкувером»: 19-й гол в сезоне, 1 хит, 1 блок и «+1» за 19:13

Капитан «Вашингтона» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:1).  Также в тройку звезд вошли вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен и защитник хозяев Куинн Хьюз, установивший рекорд «Ванкувера» по очкам среди защитников в сезоне.

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