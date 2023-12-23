Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Лариса Голубицкая
    Правильно говорят,что был культ,но была и личность и ещё какая! И столько лет пытаются вбить в грязь это имя и НИЧЕГО...Нержавеющий Стали...
  • Зоя Копань
    У них что молодых вообще нет? КПРФ  вообще удивляет, какой бы не был этот Харитонов и все его заслуги перед этой парт...Съезд КПРФ выдвин...
  • irina bugrova
    Какая мерзость!! Особенно баба на седьмом десятке из штанов выпрыгивает, это жалкое зрелище. Всех этих тварей вырезат..."Голая вечеринка"...

Ученики Вермахта

Ученики Вермахта

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вот почему они все войны в конечном итоге проигрывают.Как справедливо заметил Андрей Мартьянов, американских профессиональных военных в своё время обучали бывшие военные начальники и штабные офицеры вермахта, битые русскими (именно русскими, а не американцами с англичанами, ибо 75-80 (по разным источникам) процентов живой силы и техники вермахта было уничтожено именно Красной Армией), то бишь люди, проигравшие казалось бы выигрышную войну, но уроков в итоге так и не извлекшие.

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