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Миронов предложил ввести «родительскую зарплату» для неработающих родителей

Миронов предложил ввести «родительскую зарплату» для неработающих родителей

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.

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