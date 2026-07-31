Миронов предложил ввести «родительскую зарплату» для неработающих родителей

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную выплату для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.
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