В зоне СВО появилась отравленная питьевая вода

Екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов, ушедший добровольцем на фронт, сообщил о том, что к ним в часть привезли отравленную воду.
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