В День космонавтики телебашня в Петербурге засияет российским флагом

Иллюминация будет работать с 20:35 В эту субботу, 12 апреля, в честь Дня космонавтики филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» включит праздничную архитектурно-художественную подсветку на телебашне.
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