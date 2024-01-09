Гениальный пятиклассник справился с этим тестом на эрудицию за 40 секунд, а вы сможете не ошибиться?

Всего 5 вопросов, чтобы проверить широту своих знаний фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗнаете, сколько зубов у взрослой кошки? А где находится Сахара? Предлагаем вам проверить, насколько быстро соображает ваш мозг после долгого отдыха.
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