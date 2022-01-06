В рязанской Дашково-Песочне из-за ремонтных работ без холодной воды остались три улицы

С 9 утра до 17 часов вечера ресурса не будет по следующим адресам: улица Новосёлов дом №54; улица Зубковой, дома №№21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1,22 корпус 2, 23, а также №№24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, также №26, №26 корпус 1, №27, №27 корпус 1, №27 корпус 2, №27 корпус 3, №27 корпус 4 и №№28, 28 корпус 1; улица Новосёлов, дома №№40, 40а, 42, 46, 47, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, а также №№50, 52, 58; улица Колупановка, дома №№1, 3, 7(частный сектор).