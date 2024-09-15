Эстонский акробат перешел из Азии в Европу по канату через Босфор

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Diego Cupolo Эстонский спортсмен Яан Руз совершил уникальный переход из Азии в Европу по канату через пролив Босфор в Стамбуле, сообщает турецкое издание Hürriyet 15 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии