Глава Минцифры Украины предложил гражданам собирать беспилотники на дому

Жителям Украины предложили поучаствовать в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов на дому. С такой инициативой выступил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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