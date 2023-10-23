Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Опубликованы кадры вылазки нашего спецназа к линии соприкосновения

Опубликованы кадры вылазки нашего спецназа к линии соприкосновения

Минобороны РФ показало кадры боевой работы армейского спецназа Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации накануне профессионального праздника - Дня частей и соединений специального назначения.

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