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Закон, порядок, государство

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Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для штурмовиков 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» в зоне проведения СВО

Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для штурмовиков 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» в зоне проведения СВО

Концерты артистов разного уровня проводятся для бойцов группировки войск «Центр» на регулярной основе для поднятия боевого духа и напоминания о том, что мирная жизнь настанет уже совсем скоро.

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