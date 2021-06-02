ВЭБ.РФ поможет Корпорации МСП своим капиталом, когда она сформирует пул из однотипных кредитов малому бизнесу на миллиарды рублей, заявил «Известиям» глава госкорпорации Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ВЭБ.РФ поможет Корпорации МСП своим капиталом, когда она сформирует пул из однотипных кредитов малому бизнесу на миллиарды рублей, заявил «Известиям» глава госкорпорации Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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