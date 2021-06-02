ВЭБ.РФ поможет Корпорации МСП своим капиталом, когда она сформирует пул из однотипных кредитов малому бизнесу на миллиарды рублей, заявил «Известиям» глава госкорпорации Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).