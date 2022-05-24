Военное обозрение

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Военные инструкторы из Колумбии в ближайшее время приступят к обучению украинских военных

Военные инструкторы из Колумбии в ближайшее время приступят к обучению украинских военных

Несмотря на невозможность нахождения иностранных военных инструкторов на территории Украины, по крайней мере официально, США и Европа продолжают обучать украинских военнослужащих, используя для этого территорию "одного из соседних государств", т.

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