Жалкое зрелище: таджик, предьявлявший девушкам за шорты, включил заднюю и изинился

С

Серега

Выслать всю чернь, а возвратился захотят, тогда -по новой системе:куда пригласили, там и работает! Сдали объект-вали на родину, жди-приглашение на новые объект! И пересекать границу России:через "пальчики", фото -рыла, ДНК!! (За его счëт!!)