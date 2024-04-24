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Жалкое зрелище: таджик, предьявлявший девушкам за шорты, включил заднюю и изинился

Жалкое зрелище: таджик, предьявлявший девушкам за шорты, включил заднюю и изинился

# Чернильница   Сегодня у нас прямо день таджикской культуры какой-то, знакомимся с древними обычаями и красивыми традициями.

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Комментарии
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МВ
Михаил Воскресенский
Нарушил закон, понёс наказание и марш-марш домой в кишлак.
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5 час.
Алекс Сэм
А всех этих &quot;ценных специалистов&quot; выслать слабо?
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4 час.
С
Серега
Выслать всю чернь, а возвратился захотят, тогда -по новой системе:куда пригласили, там и работает! Сдали объект-вали на родину, жди-приглашение на новые объект! И пересекать границу России:через &quot;пальчики&quot;, фото -рыла, ДНК!! (За его счëт!!)
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2 час.

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