# Чернильница Сегодня у нас прямо день таджикской культуры какой-то, знакомимся с древними обычаями и красивыми традициями.
Жалкое зрелище: таджик, предьявлявший девушкам за шорты, включил заднюю и изинился
Комментарии
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МВ
Михаил Воскресенский
Нарушил закон, понёс наказание и марш-марш домой в кишлак.
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5 час.
Алекс Сэм
А всех этих "ценных специалистов" выслать слабо?
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4 час.
С
Серега
Выслать всю чернь, а возвратился захотят, тогда -по новой системе:куда пригласили, там и работает! Сдали объект-вали на родину, жди-приглашение на новые объект! И пересекать границу России:через "пальчики", фото -рыла, ДНК!! (За его счëт!!)
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2 час.
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