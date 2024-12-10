Русский Колоколъ Juma Mohammad/Keystone Press Agency Пока радикалы работают курьерами и торгуют шаурмой, но они уже поддерживают исламистов донатами.
Сотни банд могут попытаться повторить это в России: эксперт призывает учить сирийские уроки
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ninikooo Митусова
будут совершать- ни в школе, ни на улице, ни в транспорте.
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сегодняшняя власть породила Костиковых,Федоровых,Кадыровых и т.д. За все в ответе власть,с нее надо спрашивать!
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8 час.
Alex Nемо
Прямо таки смешно стало. Мои комментарии на эту тему тщательно минусуют, удаляют, меня поливают грязью, а теперь оказывается что я вас об этом предупреждал задолго до того как вся эта полит массовка экспертная вдруг осознала что предстоит, если ситуацию не взять под контроль сейчас, пока ещё не поздно. А времени осталось совсем в обрез для, не просто принятия решения и создания законов, а принятия активных мер. Иначе все вы будете говорить на узбекско-таджикском диалекте в бывших регионах России (поскольку Россию раздербанят на мелкие клочки вотчино-княжества те самые губернаторы подконтрольные ОПГ-диаспорам) или учиться на моих курсах далеко за пределами того что останется от России. Ну это те счастливчики кто сумеет удрать из России...
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1 час.
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