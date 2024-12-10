Сотни банд могут попытаться повторить это в России: эксперт призывает учить сирийские уроки

Alex Nемо

Прямо таки смешно стало. Мои комментарии на эту тему тщательно минусуют, удаляют, меня поливают грязью, а теперь оказывается что я вас об этом предупреждал задолго до того как вся эта полит массовка экспертная вдруг осознала что предстоит, если ситуацию не взять под контроль сейчас, пока ещё не поздно. А времени осталось совсем в обрез для, не просто принятия решения и создания законов, а принятия активных мер. Иначе все вы будете говорить на узбекско-таджикском диалекте в бывших регионах России (поскольку Россию раздербанят на мелкие клочки вотчино-княжества те самые губернаторы подконтрольные ОПГ-диаспорам) или учиться на моих курсах далеко за пределами того что останется от России. Ну это те счастливчики кто сумеет удрать из России...