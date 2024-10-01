Захарова рассказала о роли Китая и России в международной обстановке

Россия и Китай играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналу «Дыхание Китая», интервью опубликовано в специальном приложении «Российской газеты».
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