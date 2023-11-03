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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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День народного единства – праздник для всех жителей страны

День народного единства – праздник для всех жителей страны

Дорогие ученики, педагогический коллектив, их родители, друзья и знакомые – частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I дарит поздравления с этим значимым праздником всем людям России! Эта дата стала символом национального единства и сплочения.

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