Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Вавринка после победы над Тиафу: «Старик еще умеет играть»

Вавринка после победы над Тиафу: «Старик еще умеет играть»

Во втором круге в Цинциннати 38-летний швейцарец обыграл №10 в мире со счетом 6:3, 6:4. После матча он в твиттере прокомментировал видео со своим бэкхендом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх