Британцев напугал ответ Путина. Вот что сказал президент

Британцев напугал ответ Путина на вопрос о возможной атаке на британские военные объекты. Президент сказал всего два слова, но их хватило для того, чтобы напрячься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мосты вдребезги. ...
- Кто тащит предате...
- Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым