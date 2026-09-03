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Царьград

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Британцев напугал ответ Путина. Вот что сказал президент

Британцев напугал ответ Путина. Вот что сказал президент

Британцев напугал ответ Путина на вопрос о возможной атаке на британские военные объекты. Президент сказал всего два слова, но их хватило для того, чтобы напрячься.

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