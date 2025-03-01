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СССР-Россия

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Белый дом обратился ко всем странам после скандала с Зеленским

Белый дом обратился ко всем странам после скандала с Зеленским

  Администрация Трампа выступила с заявлением после скандала с Зеленским в овальном кабинете США не позволят другим государствам использовать их в своих интересах, следует из официального заявления Белого дома.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Послать то он его послал, только в эротическое путешествие отправился сам! Разбаловали его европейские прошмондовки, а тут раз и на жопу посадили!
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18 час.
АС
Анатолий Страшко
Иван, разве он послал Трампа. Это Трамп его послал. Зе сейчас локти кусает. А его друзья , к которым он бросился , его тоже турнут. Но более завуалированно, нежели Трамп. Вот посмотрите. Ведь его друзья должны хвостиком вилять у ноги Трампа. Так ведь нам сказал Путин.
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16 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, Зеленский, он и есть Зеленский.... С ним поступают так, как он того заслуживает. Хотя, собственно, именно США и втравили Украину во всю эту авантюру.  Но, только, и  с Путиным тоже не очень церемонятся. Даже его предложение о &quot;совместном&quot; освоении природных ресурсов России было проигнорировано. Видимо, США намерено их осваивать без участия  России.  И антироссийские санкции продлены. Мне все это напоминает старый анекдот. Дневник партизанского отряда: день первый - немцы выгнали нас из леса, день второй - мы выгнали немцев из леса, день третий - пришел лесник и всех выгнал из леса!
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14 час.
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