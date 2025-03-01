Белый дом обратился ко всем странам после скандала с Зеленским

Иван, разве он послал Трампа. Это Трамп его послал. Зе сейчас локти кусает. А его друзья , к которым он бросился , его тоже турнут. Но более завуалированно, нежели Трамп. Вот посмотрите. Ведь его друзья должны хвостиком вилять у ноги Трампа. Так ведь нам сказал Путин.

ИК

Иосиф Калинин

Ну, Зеленский, он и есть Зеленский.... С ним поступают так, как он того заслуживает. Хотя, собственно, именно США и втравили Украину во всю эту авантюру. Но, только, и с Путиным тоже не очень церемонятся. Даже его предложение о "совместном" освоении природных ресурсов России было проигнорировано. Видимо, США намерено их осваивать без участия России. И антироссийские санкции продлены. Мне все это напоминает старый анекдот. Дневник партизанского отряда: день первый - немцы выгнали нас из леса, день второй - мы выгнали немцев из леса, день третий - пришел лесник и всех выгнал из леса!