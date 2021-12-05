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Депутат Госдумы: «дальневосточный гектар» выдавался с домами и жильцами

Депутат Госдумы: «дальневосточный гектар» выдавался с домами и жильцами

По программе «Дальневосточный гектар» выделялись участки, на которых уже были построены дома без оформления в собственность, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

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