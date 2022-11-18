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Bellator 288 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

19 ноября в Чикаго (Иллинойс) состоится турнир Bellator, в рамках которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.

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