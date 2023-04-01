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Глава комитета начальников штабов Милли: у США мало ракет большой дальности, чтобы поставлять их Украине

Глава комитета начальников штабов Милли: у США мало ракет большой дальности, чтобы поставлять их Украине

У Вашингтона мало ракет большой дальности, чтобы поставлять данные снаряды украинской стороне. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов.

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