Глава комитета начальников штабов Милли: у США мало ракет большой дальности, чтобы поставлять их Украине

У Вашингтона мало ракет большой дальности, чтобы поставлять данные снаряды украинской стороне. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
У Вашингтона мало ракет большой дальности, чтобы поставлять данные снаряды украинской стороне. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов.
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