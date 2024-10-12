Северодвинские школьники победили на всероссийском конкурсе детских писем

Почта России подвела итоги XXII Всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма»Почта России подвела итоги XXII Всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма»В конкурсе всего было отмечено 41 школьник и 8 учителей, участники пришли из разных уголков страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска.