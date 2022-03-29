Очередной рейд по проверке качества продовольственных товаров прошел на Братиславском рынке в Москве

Руководитель Межрегиональной общественной организации потребителей «Национальный комитет по защите прав потребителей» Юрий Разудалов организовал очередной рейд по проверке качества продуктов питания и сроков годности товаров на юго-востоке Москвы.
Руководитель Межрегиональной общественной организации потребителей «Национальный комитет по защите прав потребителей» Юрий Разудалов организовал очередной рейд по проверке качества продуктов питания и сроков годности товаров на юго-востоке Москвы.
Свежие комментарии