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Очередной рейд по проверке качества продовольственных товаров прошел на Братиславском рынке в Москве

Очередной рейд по проверке качества продовольственных товаров прошел на Братиславском рынке в Москве

Руководитель Межрегиональной общественной организации потребителей «Национальный комитет по защите прав потребителей» Юрий Разудалов организовал очередной рейд по проверке качества продуктов питания и сроков годности товаров на юго-востоке Москвы.

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