Становление советских ВДВ: первые боевые эпизоды

Предвоенные годы Нелёгким путём шли десантники в довоенные годы. Всё для них было неизведанным, так как они были первооткрывателями, пионерами десантного дела.
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