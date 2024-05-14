В Думе случился демарш воздержаний

Посоветовал его ЕБНу "Ржавый толик" (чубайс), в своих интересах, вот поэтому он до сих пор живёт спокойно...

Все верно, но не так просто. Почему, кто присмотрел и для каких целей и т.д.

Людмила Лиханова

Посмотрела комменты и не знаю толи смеяться толи плакать. Ребята, вы что...Великие политики, великие финансисты, великие строители и т.д.?! Тогда ПОЧЕМУ вы сидите на диванчиках, попивая пивко или ...и умничаете вместо того чтобы идит работать и показать КАК это нужно делать, научить министров и не языком, а делом. Тьфу...диванные придурки.