Госдума утвердила сегодня все предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным в субботу кандидатуры вице-премьеров.
В Думе случился демарш воздержаний
Комментарии
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Silver Kont
Посоветовал его ЕБНу "Ржавый толик" (чубайс), в своих интересах, вот поэтому он до сих пор живёт спокойно...
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2 час.
US
Uri Strukow
Все верно, но не так просто. Почему, кто присмотрел и для каких целей и т.д.
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1 час.
Людмила Лиханова
Посмотрела комменты и не знаю толи смеяться толи плакать. Ребята, вы что...Великие политики, великие финансисты, великие строители и т.д.?! Тогда ПОЧЕМУ вы сидите на диванчиках, попивая пивко или ...и умничаете вместо того чтобы идит работать и показать КАК это нужно делать, научить министров и не языком, а делом. Тьфу...диванные придурки.
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1 час.
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