Bild: Россия, США и Германия вели переговоры об освобождении Навального

Западные лидеры устроили вечеринку в день смерти Навального* и выпили “против Путина”. По информации журналистов, Москва, Берлин и Вашингтон якобы вели переговоры об освобождении российского оппозиционера Алексея Навального*.
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