Орден Суворова вручили главному центру связи Генштаба ВС РФ

Главный центр связи генерального штаба ВС РФ получил орден Суворова. Награду вручил начальник главного управления связи ВС России – замначальника генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Валерий Тишков.
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