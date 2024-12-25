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Орден Суворова вручили главному центру связи Генштаба ВС РФ

Главный центр связи генерального штаба ВС РФ получил орден Суворова. Награду вручил начальник главного управления связи ВС России – замначальника генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Валерий Тишков.

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