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Переломы и травмы живота: стало известно состояние пострадавших в ДТП у деревни Керро

Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой на Новоприозерском шоссе, двое мужчин скончались на месте, еще три человека находятся в больнице.

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