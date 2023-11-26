Глава Чехии не проговорился: Как армии ЕС готовятся к военному конфликту с Россией Глава Чехии Петр Павел на встрече президентов "Вышеградской четвёрки", повторяя вслед за Вашингтоном тезисы о необходимости вооружаться, назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности.
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