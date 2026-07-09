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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко о дисквалификации Каменева: «Считать мельдоний допингом – это смешно. Это пустышка, витаминка, никакого отношения к достижению каких-то сверхрезультатов он не имеет»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о 2-летней дисквалификации нападающего Владислава Каменева за допинг.

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