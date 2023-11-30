Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Tania Еременко

Мария Захарова! ВЫ не считаете, что у Вас появилась работа по освобождению НАШИХ людей в бывших союзных республиках? Да не забыть бы про Ермека Тайчибекова, пророссийского и замечательного казаха, который согласен идти на фронт и защищать Россию. Все они осуждены за любовь к России.