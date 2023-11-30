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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Айнур Курманов.   Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.

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Комментарии
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Tania Еременко
Мария Захарова! ВЫ не считаете, что у Вас появилась работа по освобождению НАШИХ людей в бывших союзных республиках? Да не забыть бы про Ермека Тайчибекова,  пророссийского и замечательного казаха, который  согласен идти на фронт и защищать Россию. Все они осуждены за любовь к России.
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