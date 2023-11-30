Четверо жителей Петропавловска осуждены за «сепаратистскую приверженность» СССР

Айнур Курманов. Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.
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