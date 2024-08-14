Когда на самом деле рухнула Испанская Республика и кто был ответственен за это?

Большинство историков склонны считать, что Гражданская война в Испании началась 17-20 июля 1936 года, когда в результате плохо скоординированных действий некоторые гарнизоны и подразделения испанской армии восстали против республиканского режима.
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