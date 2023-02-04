Глава Белгородской области ввел бессрочный высокий уровень террористической опасности

После атаки ВСУ на гражданский промышленный объект в Борисовке (граничит с Харьковской областью Украины), белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что введенный в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности будет бессрочным.
После атаки ВСУ на гражданский промышленный объект в Борисовке (граничит с Харьковской областью Украины), белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что введенный в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности будет бессрочным.
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