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Глава Белгородской области ввел бессрочный высокий уровень террористической опасности

Глава Белгородской области ввел бессрочный высокий уровень террористической опасности

После атаки ВСУ на гражданский промышленный объект в Борисовке (граничит с Харьковской областью Украины), белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что введенный в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности будет бессрочным.

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